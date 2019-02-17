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Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Ahmet Oktay'ın babası Mustafa (38) ve annesi Mukkaddes Günak'ın (28) yüreklerindeki evlat acısı dinmiyor. Yaşananları unutabilmek için ilçedeki evlerini bırakarak Şanlıurfa merkezde yaşamaya başlayan Günak ailesi, birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalışıyor.
Baba Mustafa Günak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen o gece yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında kediyi doyurmak isterken şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, saldırıdan birkaç gün önce de okula getirdiği solmuş çiçeğe baktığı belirtilmişti. Saldırının yaşandığı bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Yenişehir Ortaokulu 5-F sınıfında öğrenim gören şehit Günak, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerince anılmıştı. Saldırıda okulda bulunan söz konusu çiçeğin yere düştüğü ve saksısının kırıldığı görülmüştü.
"OĞLUMUN ŞEHİT OLMASINDAN GURUR DUYUYORUM"
Anne Mukkaddes Günak ise o gece yaşadığı acıyı tarif edemediğini vurguladı. Oğlunun olayın yaşandığı gün "sanki öleceğini bilerek banyo yaptığını, hazırlandığını" belirten Günak, şunları söyledi:
"Kediye süt vermek için evden çıkmak istediğinde, hava soğuk olduğu için 'gitme' dedim. Gitmekte ısrarlı olduğunu görünce izin verdim. Patlamayı duyunca hemen kapıyı açıp çıktım. O manzarayı görünce çok kötü oldum. Oktay nerede bilmiyordum. Seslendim, aradım ama bulamadım. Yanından geçtiğim halde görememişim. Allah, onun o halini bana göstermedi. Eşim oğlumun cenazesini görmüş ama benim görmemi istememiş. Polisler bana 'oğlumun hastaneye götürüldüğünü ve durumunun iyi olduğunu' söyledi. O zaman binadan ayrıldım yoksa oğlumu bulana kadar çıkmayacaktım. Sabaha doğru artık bana oğlumun şehit olduğunu söylemek zorunda kaldılar. O an çok kötü oldum. Önceleri inanmadım ama bayrağa sarılı tabutunu görünce artık şehit olduğuna inandım."
Oğlunun şehit olmasından gurur duyduğunu anlatan Günak, "Şehit annesi oldum, bununla da gurur duyuyorum. Yerinin iyi olduğunu, peygamberimizin yanında olduğunu biliyorum. Eskiden 'Şehit anneleri bu acıya nasıl dayanıyor?' diye düşünüyordum. Ancak şehit annesi olunca Allah'ın bize dayanma gücü verdiğini anladım." dedi.
Tüm şehit yakılarına sabır dileyen Günak, "Terörü lanetliyorum, oğlum onların yüzünden şehit oldu. İnsanın vicdanı olmayınca Allah'ı da kitabı da bilmez. Sürekli onlara lanet yağdırıyorum. Oğlum cennetlik, teröristler kendilerini düşünsün." ifadelerini kullandı.
YENİ DOĞAN KIZINA OĞLUNUN İSTEDİĞİ İSMİ VERDİ
Oğlu şehit olduktan sonra bir kızının dünyaya geldiğini belirten Günak, "Bana 'Kız kardeşim olursa adını Efsa koyalım' derdi. Kızımın adını 'Efsa' koyarak oğlumun dileğini yerine getirdim. Diğer iki oğlum ve kızımla teselli oluyorum. Tüm yetkililer bize her zaman destek oldu, Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Savcılar Sitesi yakınlarındaki binada oturan vatandaşlardan Ahmet Varlı ise terör saldırısında 2 yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Olay günü yaşanan patlamadan çocuklarının korkarak ağlamaya başladığını belirten Varlı, şunları kaydetti:
"Patlama sırasında evdeki tüm camlar kırıldı. Bir cam da oğlumun başına düştü. Çok şükür çocuğum olayı hafif yarayla atlattı. Olayın ardından 2 yıl geçmesine rağmen aklımızdan çıkmıyor. Onlarca insan, olaydan hafif yaralı kurtuldu. Bu gibi saldırılardan dolayı çok üzülüyoruz. Bizler Türk, Kürt ve Araplar olarak kardeşiz, hep beraber yaşamak istiyoruz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız."Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.
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