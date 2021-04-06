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Tam 15 yıl! Oğlunu öldü sanmıştı!

Erzurum’da 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a giden Köksal Kasapoğlu, sosyal medyada bir vatandaş tarafından videosu paylaşılınca yıllar sonra evine döndü. Anne, video sayesinde öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu

KAVUŞTULAR! Son dakika: Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Tam 15 yıl! Oğlunu öldü sanmıştı!
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İHA

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu, 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a geldi.

İstanbul'da bir yakınının ayakkabı dükkanında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan Kasapoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı.

BİR VATANDAŞ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İHA'da yer alan habere göre 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu’nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu’nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine onu tanıyan ve köylüsü olan şuan ki Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle Kasapoğlu’nun yaşadığı yere gidildi. 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi. Öldü sandığı oğluyla 15 yıl sonra karşılaşan anne Fatma Kasapoğlu ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

"2009'DA KAYIP İLANI VERMİŞTİK"

Köksal Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Murat Akpınar, “Çok sevinçliyiz, kardeşimize kavuştuk. Onun heyecanını yaşıyoruz. Biz 2009 yılında bir kayıp ilanı verdik. Ulaşamadık bir türlü. Geçenlerde sosyal medyaya bir videosu düştü. Şuanda çok sevinçliyiz” diye konuştu.

"KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Köksal Pişkin ise “Yaklaşık 15 yıldır kayıptı. Biz birkaç kez aramaya çıktık, ulaşamadık kendisine. Tortum Belediye Başkanı bizim haberimiz olmadan videodan sonra özel makam aracıyla giderek sağ salim aldı getirdi kardeşimizi. Kavuştuğumuz için çok mutluyum” dedi.

"BİR TÜRLÜ ULAŞMAK MÜMKÜN OLMADI"

15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, “Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Orada yaşadığım şeyler biraz karışıktı. Son zamanlarımı da hatırlamıyorum. Bundan sonra ki ilerleme önemli benim için. Yıllardır bugünü bekliyordum. Özlemiştim ailemi bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. En sonunda kavuştuk. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. 15 yıl annemin duası bana yetti” şeklinde konuştu.

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