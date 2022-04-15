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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da oğluna küfreden komşusunu defalarca bıçakladı
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Adana'da oğluna küfreden komşusunu defalarca bıçakladı

Adana'da bir şahıs, oğluna küfrettiğini gerekçesiyle tartıştığı komşusunu bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan komşu, hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Adana'da oğluna küfreden komşusunu defalarca bıçakladı
Oğluna küfreden komşusunu defalarca bıçakladı
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İHA

Adana'da, komşuların küfür kavgası kanlı bitti, bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. E.U., oğluna kürettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.U., bıçakla komşusunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri yaralı A.İ.S.'yi ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan E.U. ise, polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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