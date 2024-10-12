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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı!

        Edirne'de, yolda yürüyen çocuğuna köpeğin saldırmasıyla öfkelenen baba, köpeğin sahibini bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi hastaneye kaldırıldı, baba ise gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:34
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        Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı!
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        Edirne merkez Atatürk Mahallesi'nde, 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ağlayarak babasının yanına giden çocuk, sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        İHA'da yer alan habere göre öfkelenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde, ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli baba, köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

        KÖPEĞİN SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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