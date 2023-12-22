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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu 6 kez bıçakladı

        Çorum'da baba, tartıştığı oğlunu 6 kez bıçakladı

        Çorum'da baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda baba, oğlunu 6 kez bıçakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:20
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        Oğlunu 6 kez bıçakladı
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        Çorum'un İskilip ilçesi Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Sefa A., sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Baba Mustafa A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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