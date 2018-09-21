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Oğlunu bağlayan babaya mahkemeden beraat, Yargıtay'dan hapis

Antalya'da bir baba, evden kaçan 16 yaşındaki çocuğunu kaçmaması için elini kolunu bağlaması mahkemeye taşındı. Mahkeme, babaya beraat kararı verirken, Yargıtay 'Alıkoyma suçundan cezalandırılmalı' dedi...

21.09.2018 - 11:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Antalya'da 16 yaşındaki çocuğunu evden kaçmaması için darp ederek, ellerini ve ayaklarından bağladı. Çocuk şikayetçi olunca baba hakkında “alıkoyma” ve “kasten yaralama” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Mahkeme “yaralama” suçundan 9 ay hapis cezası verdi, ancak “çocuğunu korumak için bağladı” diyerek “alıkoyma” suçundan beraat kararı verdi. Yargıtay’dan “alıkoyma suçundan da cezalandırılmalı” diyerek, beraat kararı verdi.

Yargıtay’ın kararına konu olay 2011 yılında Antalya’da yaşandı. 16 yaşındaki V.Z. iddiaya göre, uyuşturucu kullanıyordu ve sürekli evden kaçıyordu. 45 yaşındaki baba A.Z. oğlunun kaçmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Oğlunu sokakta yakalayarak, darp eden A.Z. yeniden kaçmaması için onu elleri ve ayaklarından bağladı.

POLİSLER KURTARDI

İhbar üzerine gelen polislerce kurtarılan V.Z. karakola giderek, babasından şikayetçi oldu. Oğlunun şikayeti üzerine gözaltına alınan baba hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

“BENİ PLASTİK BORU İLE DÖVDÜ, ŞİKAYETÇİYİM”

Dava Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede dinlenen V.Z., “Ben amcamın yanında kalıyordum, evden kaçmadım. Babam geldi, beni eve götürdü, ellerimi ayaklarımı arkadan bağladı ve beni plastik boru ile dövdü. Babamdan şikayetçiyim” dedi.

“ELİNİ BAĞLAMAK ZORUNDA KALDIM”

Sanık baba A.Z. ise kendini şu sözlerle savundu: “Oğlum uyuşturucu bağımlısıdır, yaklaşık 10 yıldır evden sürekli kaçmaktadır, olay günü oğlum amcasına gitmiş. Ağbeyim aradı, ‘gel al oğlunu’ dedi. Oğlumu oradan alıp eve getirdim. Önce gelmek istemedi, sadece iki tokat attım. Uyuşturucu kullanmaması ve evden kaçmaması için elini bağlamak zorunda kaldım, kötü bir niyetim yoktu. Şu an benimle aynı evde kalmaktadır. Bir baba olarak oğluma asla zarar vermek istemem, annesinden ayrıldığım için benden nefret ederek, bu şekilde davranıyordu. Beraatimi istiyorum.”

MAHKEME YARALAMADAN 9 AY VERDİ

Tarafları dinleyen Mahkeme, 2012 yılında davayı sonuçlandırdı. Mahkeme sanık babayı “kasten yaralama” suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak “çocuğunu korumak için bağladı” diyerek, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan beraat kararı verdi.

YARGITAY BOZDU

Bu karar Cumhuriyet savcısınca temyiz edildi. Bunun üzerine dosya Yargıtay 14. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, yerel mahkemenin kararı bozdu. Bozma kararında, “Evden kaçan 16 yaşındaki oğlunu olay günü sokakta görünce zorla eve götürüp elleri ve ayaklarını bağlayarak, alıkoyan sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir” dedi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Bu karar sonrası baba V.Z “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.

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