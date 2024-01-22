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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu darp eden komşusunu vurdu

        Oğlunu darp eden komşusunu vurdu

        Muğla'nın Milas ilçesinde iddiaya göre bir şahıs oğlunu darp eden kişiyi tüfekle ateş ederek vurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:55
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        Oğlunu darp eden komşusunu vurdu
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        İHA'nın haberine göre; E.D. isimli şahıs, oğlu S.E.D.'yi darp ettiği iddia edilen C.G. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle C.G.'ye ateş etti. C.G. av tüfeğinden çıkan saçmalar ile bacağından yaralandı.

        Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan C.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. E.D. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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