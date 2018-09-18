DHA'nın haberine göre; Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikteliğinden Ömer adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Melis Sayım, geçtiğimiz Temmuz ayında Anadolu Aile Mahkemesi’nde aylık 20 bin TL talepli nafaka davası açtı. Sayım, Tuncay Şanlı’yı babalık görevlerini yerine getirmemek ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladı.



ŞANLI: BABALIK ONURUMA HAKARET



Davaya avukatı Cihad Öztürk aracılığıyla cevap dilekçesi veren Şanlı, Sayım’ın iddialarının babalık onuruna hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğunu iddia etti. Şanlı geçtiğimiz yıl Eylül ayında ayrıldığı Sayım’ın kendisine "Kürtaj yaptırırsam doktorum bir daha çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Senden baba olarak maddi manevi beklentim yoktur" dediğini ileri sürdü.



"DOĞUM VE SÜNNET PARASINI ÖDEDİM"



Maddi manevi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini savunan Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna aldığını vurguladı. Ayrıca bebek arabası, ana kucağı, oto koltuğu ve bir baza aldığını anlatan Şanlı, Melis Sayım’ın 3 bin TL’lik doğum masrafı ile oğlunun 3 bin TL tutan sünnet ücretini ödediğini belirtti. Şanlı, oğluna özel sağlık sigortası yaptırdığına da dikkat çekti.



"100 BİN TL KİRA GETİRİM YOK"



Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçacak bir baba olmadığını belirten Tuncay Şanlı, iddia edildiği gibi 100 bin TL kira geliri olmadığını, Beykoz’daki evini Beşiktaşlı bir futbolcuya kiraya verdiğini, 12 bin dolar kira geliri olduğunu, kendisinin de 13 bin 500 TL’ye kirada oturduğunu kaydetti. Sakarya’da ortağı olduğu otelin üzerinde ise 11 milyon 500 bin TL tutarında ipotek bulunduğunu ifade etti.



YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR



Şanlı, eski sevgilisini ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışmakla suçlayarak eski sevgilisinin kira getiren bir evi ile Berlin ve İstanbul’da işyerleri bulunduğunu kaydetti.

ARKADAŞININ EŞİ İLE BENİ ALDATTI



Melis Sayım, eski sevgilisinin iddialarına avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla verdiği yanıtta Tuncay Şanlı’nın kendisini evli bir arkadaşının eşi ile aldattığını öne sürdü. İhanetten haberdar olunca ayrılık kararı aldığını iddia eden Sayım, 2 aylık hamile olduğu dönemde Şanlı’nın kendisine "Doğururum diyorsan ben yokum" şeklinde mesaj attığını ifade etti.



ÇOK ODALI EVDE OTURUYOR



Melis Sayım, "Tuncay Şanlı’nın bir evden 12 bin dolar kira getirisi var. Bir yıllık kredi kartı harcamalarının istenilmesi durumunda çok ciddi harcamaları olduğu görülecektir. 13 bin 500 TL’ye çok odalı bir evde kiracı olarak tek başına oturmaktadır. Bana ve oğluma ise iki oda bir salon evin yeteceğini söylemektedir" dedi. Sayım, Berlin’de işyeri olduğunu yalanlayarak sadece 800 TL kira geliri olan bir evi olduğunu kaydetti.



DOĞUMA 4 GÜN KALA İHANET ORTAYA ÇIKMIŞTI



Tuncay Şanlı, oğlunun doğumuna 4 gün kala Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenmişti. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran günü Ömer adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna geçirmişti. Melis Sayım ise Tuncay Şanlı’ya 18 Temmuz günü nafaka davası açmıştı.

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