Tuncay Şanlı
Magazin
Haberler > Magazin > Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı’ya ihanet suçlaması: Arkadaşının eşiyle...

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı’ya ihanet suçlaması

Eski sevgilisi Tuncay Şanlı’ya evlilik dışı dünyaya getirdiği oğlu için nafaka davası açan Melis Sayım, ünlü futbolcuyu, arkadaşının eşiyle ilişki yaşamakla suçladı. İlişkisini ihaneti öğrendikten sonra bitirdiğini iddia eden Sayım’a Tuncay Şanlı’nın yanıtı sert oldu: Ortak çocuk üzerinden yaşam standardını yükseltmeye çalışıyor

18.09.2018 - 15:24 | Güncelleme:

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikteliğinden Ömer adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Melis Sayım, geçtiğimiz Temmuz ayında Anadolu Aile Mahkemesi’nde aylık 20 bin TL talepli nafaka davası açtı. Sayım, Tuncay Şanlı’yı babalık görevlerini yerine getirmemek ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladı.

ŞANLI: BABALIK ONURUMA HAKARET

Davaya avukatı Cihad Öztürk aracılığıyla cevap dilekçesi veren Şanlı, Sayım’ın iddialarının babalık onuruna hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğunu iddia etti. Şanlı geçtiğimiz yıl Eylül ayında ayrıldığı Sayım’ın kendisine "Kürtaj yaptırırsam doktorum bir daha çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Senden baba olarak maddi manevi beklentim yoktur" dediğini ileri sürdü.

"DOĞUM VE SÜNNET PARASINI ÖDEDİM"

Maddi manevi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini savunan Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna aldığını vurguladı. Ayrıca bebek arabası, ana kucağı, oto koltuğu ve bir baza aldığını anlatan Şanlı, Melis Sayım’ın 3 bin TL’lik doğum masrafı ile oğlunun 3 bin TL tutan sünnet ücretini ödediğini belirtti. Şanlı, oğluna özel sağlık sigortası yaptırdığına da dikkat çekti.

"100 BİN TL KİRA GETİRİM YOK"

Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçacak bir baba olmadığını belirten Tuncay Şanlı, iddia edildiği gibi 100 bin TL kira geliri olmadığını, Beykoz’daki evini Beşiktaşlı bir futbolcuya kiraya verdiğini, 12 bin dolar kira geliri olduğunu, kendisinin de 13 bin 500 TL’ye kirada oturduğunu kaydetti. Sakarya’da ortağı olduğu otelin üzerinde ise 11 milyon 500 bin TL tutarında ipotek bulunduğunu ifade etti.

YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

Şanlı, eski sevgilisini ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışmakla suçlayarak eski sevgilisinin kira getiren bir evi ile Berlin ve İstanbul’da işyerleri bulunduğunu kaydetti.

 

ARKADAŞININ EŞİ İLE BENİ ALDATTI

Melis Sayım, eski sevgilisinin iddialarına avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla verdiği yanıtta Tuncay Şanlı’nın kendisini evli bir arkadaşının eşi ile aldattığını öne sürdü. İhanetten haberdar olunca ayrılık kararı aldığını iddia eden Sayım, 2 aylık hamile olduğu dönemde Şanlı’nın kendisine "Doğururum diyorsan ben yokum" şeklinde mesaj attığını ifade etti.

ÇOK ODALI EVDE OTURUYOR

Melis Sayım, "Tuncay Şanlı’nın bir evden 12 bin dolar kira getirisi var. Bir yıllık kredi kartı harcamalarının istenilmesi durumunda çok ciddi harcamaları olduğu görülecektir. 13 bin 500 TL’ye çok odalı bir evde kiracı olarak tek başına oturmaktadır. Bana ve oğluma ise iki oda bir salon evin yeteceğini söylemektedir" dedi. Sayım, Berlin’de işyeri olduğunu yalanlayarak sadece 800 TL kira geliri olan bir evi olduğunu kaydetti.

DOĞUMA 4 GÜN KALA İHANET ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuncay Şanlı, oğlunun doğumuna 4 gün kala Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenmişti. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran günü Ömer adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna geçirmişti. Melis Sayım ise Tuncay Şanlı’ya 18 Temmuz günü nafaka davası açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.