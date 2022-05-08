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Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunun boynunu kesmişti, yaşamına son verdi
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Zonguldak'ta oğlunun boynunu kesen baba cezaevinde yaşamına son verdi

Zonguldak'ta, 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar ederek yaşamına son verdi. Yusuf Akmısır, korkunç olayın ardından ifadesi ile kan dondurmuştu

Oğlunun boynunu kesmişti, yaşamına son verdi
İHA

Zonguldak'ta, oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti.

Kentte pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl şubat ayında su doldurmak için oğlu A.O.A.'yı Filyos'a götürdü. Boş bir alanda aracını park eden Yusuf Akmısır, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti. Çocuğun kanlar içinde kaldığını görerek öldüğünü düşünen baba, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Babanın ifadeleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu oldu.

İFADESİ KAN DONDURDU

Baba Yusuf Akmısır ise, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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