Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde yaşayan 33 yaşındaki elektrik ustası Erman Kızıltan 3 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan teknik takip sonucu A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. cinayet şüphesiyle önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlarını itiraf eden zanlılar, Erman Kızıltan'ın cesedini gömdükleri yeri cinayet büro ekiplerine söyledi. Kartepe İlçesi'ndeki ormanlık alanda dün yapılan kazıda Kızıltan'ın toprağa gömülmüş cesedine ulaşıldı.

ESKİ İŞ ORTAĞI DA GÖZALTINDA



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, oğlunun cenazesini teşhis etmek için hastaneye gelen baba Recep Kızıltan, "3 yılı aşkın süredir emniyet ile birlikte çalıştık. Her an her gelişmeden haberimiz oldu. Polisle edindiğimiz bilgileri paylaştık. Tüm deliller toplandı. Polis operasyon yaparak Erman'ın eski iş ortağı olan A.G. ile ona olayda yardım eden T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şahsılar gözaltına aldı. Biz olayın sebebini, nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Nasıl öldürdükleri otopsiden sonra anlaşılacak. Kendisini ayakkabısından teşhis ettim. Oğlumuzun bulunmasına bir yerde sevindik bir yerde üzüldük" dedi.

MADDİ MENFAAT İDDİASI

Gözaltına alınan zanlıların tümünün sabıkalı olduklarını iddia eden amca Mustafa Kızıltan ise, "Önceki gün polis haber verdi. Cenaze Kartepe Suadiye üzerinde dağlık ve ormanlık alanda gömülü vaziyette bulundu. Şahsi düşüncemiz olayı maddi açıdan menfaat sağlamak için gerçekleştirdikleridir. Erman aranırken televizyona çıkan ve Erman'ın tokatçı olduğunu söyleyerek kadınlarla kaçtığını iddia eden kişiler şimdi zanlı olarak içerideler. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Bağçeşme'de toprağa vereceğiz. Polisimize, savcımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.