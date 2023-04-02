Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Oğlunun kazada yaralandığını duyan baba olay yerinde kalp krizi geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi. Ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Oğlunun kazada yaralandığını duyan baba olay yerinde kalp krizi geçirdi
İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sürücü koltuğundaki oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen kalp hastası olup bypass geçirdiği belirtilen baba ise bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Yılmaz’ın kullandığı 07 AAY 979 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak refüje çıktı, ardından palmiye ağacına çarptı. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yüksel, başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Mehmet Yüksel sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan Emir Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz, kaza haberini alarak olay yerine geldi.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Yılmaz'ın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen Ahmet Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan Ahmet Yılmaz’ı hastaneye götürürken, aracı kullanan ve hafif yaralanan Emir Yılmaz’da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan Emir Yılmaz’ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, Emir Yılmaz’a 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan Mehmet Yüksel’e 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Validen millete duygusal teşekkür
GÜNDEM Validen millete duygusal teşekkür
Son dakika haberi: Samsun'da dehşet! Kaptanı rehin alıp yolcu otobüsünü kaçırdı!
GÜNDEM Kaptanı rehin alıp yolcu otobüsünü kaçırdı!
Emekli bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
ARTÇILAR SÜRÜYOR! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 2 Nisan 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Artçılar devam ediyor! Son depremler listesi
Son dakika: Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması
GÜNDEM Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması
Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!
GÜNDEM Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!
İstifadan sonra başka yerde işbaşı yapana şok
GÜNDEM Yargıtay'dan istifa eden işçiye kötü haber!
MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları
GÜNDEM MSÜ soruları nasıldı? Adaylardan MSÜ yorumları
Tedirgin eden açıklama: Marmara Denizi'ndeki kuraklık müsilaja yol açabilir - Son dakika haberler
GÜNDEM Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol ...
MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ kaç kişi alacak, bu sene kaç kişi başvurdu?
GÜNDEM MSÜ sınavına kaç kişi girecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.