Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezdi
Bolu'nun Gerede ilçesinde görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi. Çocuğun vücudunda kırıklar oluşurken, gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi. Olay anı ise kamerayla görüntülendi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Olay, 11 Ağustos'ta ilçenin Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi.
G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden 12 yaşındaki S.E.Y.'yi bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü.
Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.’nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.
KADINA EV HAPSİ VERİLDİ
Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.