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OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

Tarım ve Orman Genel Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapılacak. OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

  • 01
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    Tarım ve Orman Genel Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı, için başvuru şartlarını duyurdu. OGM tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayında gerçekleştirilecek başvuruların sonucunda itfaiyeci, aşçı, orman işçisi, fidanlık işçisi, bahçıvan ve işletme elektronik bakımcısı alınacak. İşte OGM tarafından duyurulan başvuru tarihleri ve başvuyru şartları
  • 02
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    OGM tarafından yayımlanan duyuruda "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır" denildi. 
  • 03
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    OGM personel alımı için Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.
  • 04
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    GENEL ŞARTLAR

    1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

    2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,     

    3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                         

    5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,      

    7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                              

    8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

    9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
  • 05
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

    1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

    2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

    3. Cinsiyeti erkek olmak,

    4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

    5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
  • 06
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

    1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

    2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

    3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • 07
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

    1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

    2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

    3.       * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya, 

              * Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,

              * Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,

              * Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

       Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

    4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

    5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • 08
    OGM 5 bin geçici işçi alacak! OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir, başvurular başladı mı?

    İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI

    1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

    2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

    3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

    4. Cinsiyeti erkek olmak,

    5.       * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,

              * İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

    6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.  

    İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

    1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

    2."Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

    3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

    4. Cinsiyeti erkek olmak,

    5.       * Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,

           * Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

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