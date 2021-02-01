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OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda OGM Ormanspor'u 92-68 mağlup etti.

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU

Başa baş oynanan birinci periyotta birçok kez skor eşitliği sağlanırken, çeyreğin son bölümünde daha etkili olan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

Maçın 14. dakikasını OGM Ormanspor, 30-29 önde geçti. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin son bölümünde serbest atış çizgisinden ve Şehmus Hazer ile dış atışlardan bulduğu sayılarla devreye 44-39 üstün girdi.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 62-55 önde tamamladığı karşılaşmadan 92-68 galip ayrıldı.

Beşiktaş Icrypex'te Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Hagins 17, Holloway 14 sayı kaydetti.

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