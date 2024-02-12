Batman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
Batman'da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K., nöbeti sırasında okulda öğrenci olmayan Abdullah B.'nin okuldan çıkmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Abdullah B., öğretmen Aydın K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken zanlı gözaltına alındı
Batman'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni kolundan yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K, nöbeti sırasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B'yi fark etti.
Aydın K. ile okuldan çıkmasını istediği Abdullah B. arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Abdullah B, öğretmeni bıçakla kolundan yaraladı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine, okula polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğretmen Aydın K, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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