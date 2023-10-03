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        Haberler Gündem Güncel Öğrenci servisi sağanakta mahsur kaldı

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

        Şiddetli sağanak bazı illerde etkisini sürdürüyor. Zonguldak'ta bu sabah bir öğrenci servisi su birikintisinden dolayı yolda mahsur kaldı. Devreye ise jandarma ekipleri girdi. Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:24
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        Öğrenci servisi sağanakta mahsur kaldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 25 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılca köyünde içinde 25 öğrencinin bulunduğu servis, sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden dolayı mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı.

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        Suların çekilmesiyle araç mahsur kaldığı yerden çekildi.

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