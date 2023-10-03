Öğrenci servisi sağanakta mahsur kaldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı Şiddetli sağanak bazı illerde etkisini sürdürüyor. Zonguldak'ta bu sabah bir öğrenci servisi su birikintisinden dolayı yolda mahsur kaldı. Devreye ise jandarma ekipleri girdi. Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı

Anadolu Ajansı Giriş: 03.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:24 facebook

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