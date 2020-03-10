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Öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Servis aracından görüntü- Polisin aracı alması

Edirne'de öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı- Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye 1539 lira ceza uygulandıEDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine el konuldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.Alaattin Önen Caddesi'nde Y.O. idaresinde içerisinde anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünü durduran ekipler, sürücünün 1,45 promil alkollü olduğunu tespit etti.Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1539 lira, aracın muayenesinin yapılmaması nedeniyle de 288 lira ceza yazıldı.Sürücü Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollüyken öğrenci servisi kullanmaktan 6 ay el konulduğu öğrenildi.