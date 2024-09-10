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        Haberler Sağlık Öğrenci servislerinden tehlikeye dikkat! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Tevfik Özlü, öğrenci servislerinden tehlikeye dikkat çekti

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerindeki tehlikeye dikkat çekerek, "Öncelikle öğrenci servislerinin dikkatle seçilmesi ve sık denetlenmesi gerekiyor. Araçların uygun şartları taşıdığı, düzenli bakımlarının yapıldığı ve yeterince güvenli olduğu kontrol edilmelidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:05
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        Öğrenci servislerindeki tehlikeye dikkat!
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        Prof. Dr. Tevfik Özlü, öğrencileri taşıyan servislerdeki araç temizliği ve düzenli dezenfeksiyonun yapılması gerektiğini belirterek, “Okulların açılmasıyla birlikte okul servisleri yoğun olarak öğrencilerimizi taşımaya başladılar. Öğrencilerimiz kendilerini bekleyen tehlikelerden korunmak için erişkinler kadar dikkatli olamayabilirler. Bu nedenle onları korumak okul yönetimi, milli eğitim müdürlüğü, mülki amirler ve servis denetim komisyonlarının sorumluluğundadır. Öğrenci sağlığı açısından okul servislerinin güvenliği, temizlik ve hijyeni ile trafik kurallarına ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenen kurallara uyulması hayati önem taşımaktadır. Öncelikle öğrenci servislerinin dikkatle seçilmesi ve sık denetlenmesi gerekiyor" dedi.

        "GÜRÜLTÜ VE SES KİRLİLİĞİNE İZİN VERİLMEMELİ"

        Özlü, sözlerine şöyle devam etti: "Araçların uygun şartları taşıdığı, düzenli bakımlarının yapıldığı ve yeterince güvenli olduğu kontrol edilmelidir. Araç içinde uygun iklimlendirme yapılmalıdır. Araç temizliği, araç içi yüzeylerin düzenli dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Egzoz dumanı (karbonmonoksit) zehirlenmelerinden kaçınmak için kapalı ortamda araç çalıştırılarak bekleme yapılmamalıdır. Taşıma sırasında taşıt içinde gürültü ve ses kirliliğine izin verilmemelidir. Hasta, ateşi ve öksürüğü olan öğrencilerin servis içinde kullanması için maske bulundurulmalıdır. Öğrenci taşıyan araçlarda tütün ürünleri ve e-sigara kullanılmamalıdır. Öğrenciler binip inerken ve yolculuk sırasında onlara refakat edecek, oluşabilecek tehlikelerden ve onları yanlış yapmaktan, birbirlerine zarar vermekten alıkoyacak rehberler araçlarda bulundurulmalıdır. Öğrenci yerine oturmadan aracın hareket ettirilmemesi, ayakta öğrenci taşınmaması, her öğrenciye yetecek kadar araçlarda yer olması, yabancı kişilerin servis araçlarına alınmaması, yaş ve sınıf farkı çok olan öğrencilerin bir arada taşınmaması, öğrencilerin araç içinde sükunet ve disiplinlerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. İndirme sonrasında araçta öğrenci unutulmaması için araç kontrol edilmelidir. Güvenli iniş ve biniş sağlanmalıdır. Araçlar durma yapacakları yeri seçerken, öğrencilerin inme-binme sırasında trafikten zarar görmeyecek ve trafik akışını bozmayacak bir şekilde hareket etmelidirler. Araçtan inen öğrencinin caddeden tehlikeli bir biçimde geçişi veya aniden trafiğe fırlamaması için tedbir alınmalı, ışıklı lamba ve işaretler kullanılmalıdır. Yaşta, yağmurda, sıcakta, güneşte öğrencilerimizin zarar görmemesi için bekleme noktaları uygun şekilde belirlenmelidir.”

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