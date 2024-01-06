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        Öğrenci yurdunda yaşanan olayda 2 kişi de serbest

        İstanbul'daki özel bir üniversitenin yurdunda öğrenciler arasında yaşanan ırk ve mezhep ayrımcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheliden biri "yaralama", diğeri ise "cinsel saldırı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 01:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:02
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        Öğrenci yurdunda yaşanan olayda 2 kişi de serbest
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında F.B. ve A.D "müşteki, şüpheli", H.E.K. ise "bilgi sahibi" sıfatıyla emniyette ifade verdi.

        Yurtta kalan öğrencilerden F.B'nin A.D'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve bu nedenle olay günü yaşanan tartışma sırasında A.D'nin F.B'yi kesici aletle yaraladığı iddia edilirken, olaya ilişkin bilgisine başvurulan H.E.K'nin iddiaları doğruladığı öğrenildi.

        Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.D. "yaralama", F.B. ise "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        F.B'nin savcılık ifadesinde, H.E.K'nin kendisine karşı ırk ve mezhep konusunda ayrımcılık yaptığını ve ütüyle zarar vereceğini söyleyerek tehdit ettiğini öne sürdüğü kaydedildi.

        F.B'nin yaralanmasına ilişkin alınan doktor raporlarına göre "basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte yaralanması" olduğu belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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