Öğrenciler, 19 Mayıs için evlerinde kamera karşısına geçip klip hazırladı - KIRKLARELİ

AA

Kepirtepe Anadolu Lisesinde proje danışmanı ve müzik öğretmeni Burcu Şimşek Dağ öncülüğünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan öğrenciler, evlerinde kamera karşısına geçti.Söz ve müziği Muammer Sun'a ait ''Biz Atatürk Gençleriyiz'' adlı marşı seslendiren öğrencilere, müzik öğretmeni Levent Dağ piyanosuyla eşlik etti. Klibin yönetmenliğini ise Arda Uğurlu yaptı.14 öğrencinin yer aldığı klip, okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, gazetecilere yaptığı açıklamada, klibe destek veren öğrencilere teşekkür etti.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Toklu, klibin beğeni topladığını dile getirdi.Toklu, yeniden okulda öğrencilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını kaydetti.