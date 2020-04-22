Öğrenciler

AA

Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu öğrencileri, "23 Nisan" dolayısıyla evlerinde ailelerinin de yardımıyla hazırlık yaptı.Balkon ve pencerelerini süsleyen, hazırladıkları afişleri sergileyen çocuklar buna ilişkin görüntülerini kayıt altına aldı. Şiir de okuyan öğrencilerin bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Sınıf öğretmeni Funda Tülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için daha önceden plan yaptıklarını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle okullara ara verildiğini söyledi.

Öğrencilerinin aileleriyle birlikte evlerini süslediği anları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Tülü, "Yaklaşık 19 öğrencim evlerinin oda ve balkonlarını süsledi. Kimisi şiir okudu. Kimisi pankartlar hazırladı. Çocuklarımız buruk bir bayram geçirecek ama evlerinde bu coşkuyu yaşamaya çalışacaklar." dedi.

Öğrencilerden Mükremin Düdükçü ise bayramı okulda kutlayamadığı için üzüldüğünü ancak annesi ve babasıyla evi Türk bayraklarla süslediklerini dile getirdi.

Manisalı çocuklardan 23 Nisan'da "Çocukların Dileği" şiiri

Manisalı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde Macit Taş'ın "Çocukların Dileği" adlı şiirini okuyarak kutladı.Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar evlerinde Macit Taş'ın "Çocukların Dileği" adlı şiirinin birer mısrasını okuyarak cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Kaydedilen videoları bir araya getiren Alaşehir Ticaret Borsası, hazırladığı kliple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür,Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçte başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve evinde kalarak virüsle mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.