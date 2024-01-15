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        Haberler Sağlık İlkokul öğrencileri beden eğitimi dersini antrenörler eşliğinde yapıyor

        İlkokul öğrencileri beden eğitimi dersini antrenörler eşliğinde yapıyor

        İlkokul öğrencileri beden eğitimi dersini antrenörler eşliğinde yapıyor Trabzon'da "Sporla Gülümse Geleceğine Projesi" kapsamında 10 pilot okuldan 2 bin 943 öğrenci, spor branşlarını öğrenmek için ders saatlerinde spor tesislerine geliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:36
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        Öğrenciler beden eğitimi dersini antrenörler eşliğinde yapıyor
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde gerçekleştiriyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Sporla Gülümse Geleceğine Projesi" kapsamında 10 pilot okuldan 2 bin 943 öğrenci, spor branşlarını öğrenmek için ders saatlerinde spor tesislerine geliyor.

        Hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında servisle okullarından spor kompleksine gelen öğrenciler, yüzmeden tekvandoya, bokstan atıcılığa kadar 12 branşta eğitim alıyor.

        Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt, proje ile öğrencilerin sporla tanışmasını amaçladıklarını söyledi.

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        Kurt, Ortahisar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde güzel bir birliktelik yaptıklarını belirtti.

        Proje kapsamında 10 okuldan 2 bin 943 öğrencinin haftanın 5 günü spor kompleksine geldiğini ifade eden Kurt, "Bu ciddi bir sayı. Bizim için de çok sevindirici, iki ayda bir de branşlarda dönüşüm yaptırıyoruz çocuklara. Bir dönemde 4 branşın altyapısını tanımış oluyorlar." dedi.

        Kurt, antrenörlerin çocuklara sadece egzersiz ya da oyun değil, branşın altyapısını, temel tekniklerini öğrettiklerine dikkati çekerek, "Çok da güzel dönüşler alıyoruz. Şu anda 10 okulumuzla projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.

        Projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, şu değerlendirmede bulundu: "Aynı anda tesiste bazı günler 750 ila bin çocuk oluyor. Antrenörler karşılıyor, ders bittiği zaman yine servislerle okullarına dönüyorlar, diğer gruplar başlıyor. Çocuklarımıza branşlarımızı tanıtıyoruz. Spor yapma imkanı olmayan çocuklarımız oluyor, ulaşamayanlar var. Böyle bir imkan olduğu zaman günde yaklaşık 3 bin çocuk, bu tesislerden faydalanıyor. Judo, karate, tekvando, güreş, masa tenisi, satranç, eskrim, badminton, okçuluk, yüzme, atıcılık ve tenis branşlarımız var. Çok talep var, önümüzdeki yıl projeyi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

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        "ALANINDA UZMAN ANTRENÖRLERLE ETKİNLİK YAPIYORLAR"

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, amaçlarının çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

        Karakaş, Milli Eğitim Bakanlığının da bu tür faaliyetlere önem verdiğine işaret ederek, "Sayın Bakanımız özellikle okullarda sabah etkinliklerinde fiziksel hareketlerle öğrencilerin okula başlamaları noktasında bizleri yönlendiriyorlar. Bu anlamda yapılan çalışma ilkokul düzeyinde olduğu için çok önemli." dedi.

        Çocukların, alanında uzman antrenörlerle etkinlik yaptığını belirten Karakaş, "Çocuklarımıza dokunuyorlar, bu anlamda günümüzün en büyük sıkıntısı dijital bağımlılıktan spor etkinlikleri sayesinde uzaklaşıyorlar. Gerçekten faydalı bir etkinlik olacak." ifadesini kullandı.

        Velilerden Selda Akat ise projenin çocuklar için faydalı olduğunu belirterek, "Belki çocukların saklı kalmış bir yeteneği varsa, o yeteneği değerlendirilir. Mutlu ve keyifli bir şekilde gidip geliyor. Proje bizim için de çocuklar için de çok güzel oldu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Kerem Asaf Kapucu da tenisi çok sevdiğini dile getirerek, "El ve kol kaslarım gelişiyor. Burada spor yapmayı daha çok seviyorum çünkü burası daha güvenilir ve uygun bir alan. Hocalar da iyi eğitiyor bizi. Gelecekte bir sporcu olmayı planlıyorum. Yetenekli bir sporcu olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

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