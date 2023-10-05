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        Haberler Gündem Öğrenciler dikkat! Tarih yaklaşıyor... 2023-2024 Okullarda ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

        Ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi ile Kasım ilk ara tatil tarihi

        Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım ayına artık kısa bir süre kalmasıyla gözler "Okullarda ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 Kasım ara tatili tarihleri ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:43
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        Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül Pazartesi günü çaldı. Okulların açılmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ilk ara tatile ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Kasım ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile belli oldu. İşte, MEB tatil takvimi ile okullarda Kasım ara tatil tarihi...

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        ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        3

        SÖMESTR NE ZAMAN?

        2023-2024 yarı yıl tatilinin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyuran MEB, ikinci dönemin ise 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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