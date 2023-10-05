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Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül Pazartesi günü çaldı. Okulların açılmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ilk ara tatile ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Kasım ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile belli oldu. İşte, MEB tatil takvimi ile okullarda Kasım ara tatil tarihi...