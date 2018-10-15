Muş Valiliği, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Yaklaşık iki kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturan 10 bin öğrenci, üç saat boyunca getirdikleri kitapları okumaya devam etti.

"NE ZAMAN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYIMIZ ARTARSA..."

AA'nın haberine göre; Vali Aziz Yıldırım da Hükümet Konağı önündeki öğrencilere kitap okurken eşlik etti. Yıldırım, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sadece öğrencilerin değil herkesin kitap okuması gerektiğini belirten Vali Yıldırım, şunları söyledi: "‘Oku Muş’ projesinin 2'ncisini yapıyoruz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek, sadece okumak ve araştırmakla olacak bir şey. Ne zaman kişi başına düşen kitap sayımız artarsa, işte o zaman daha bilgili ve medeni bir toplum oluruz. Kitap okumak hafızayı, insani anlayışı geliştirir, onun için mutlaka kitap okuma zorundayız, bu yüzden okumanın ne kadar faydalı olduğunu söylesek az."

"DEV BİR ADIM"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de okulda olduğu kadar hayatta da başarının önde gelen şartlarından birinin okumak olduğunu söyledi.

Eğitimin, bireylere geçmişi öğretip geleceğe göre yetiştirme süreci olduğunu anlatan İlci, "Yapacağımız her çalışma küçük gibi görünse de geleceğimizi inşa etme adına dev bir adım olacaktır. Ecdadımız, çocuklarına verdikleri nitelikli eğitim sayesinde yüzyıllarca dünyaya bilim, kültür ve sanatta öncülük etti, dolayısıyla çok güçlü ve köklü geleneğe sahip oldu. Öğrencilerimizi okuyan, düşünen, düşündüğünü yazabilen, problem çözebilen ve hayal güçleri zengin birer birey olarak yetiştirmek ancak kitap okumakla mümkün olabilir" dedi.

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