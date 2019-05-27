Müzede Eğitim Programı hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hem de Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluklarını uygulama yöntemine yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Program, müzelerin ve müzeciliğin toplumda bilinirliğini artırmak, müzeleri birer eğitim kurumuna dönüştürürken müzecilik kültürünü genç nesillere aşılamak amacını taşıyor. Program çerçevesinde öğrencilerin hem tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yerinde ve detaylı bir şekilde hem de müfredat dahilindeki konu başlıklarını farklı, renkli ve etkili yeni yöntemlerle öğrenmelerini sağlanması hedefleniyor.



AYASOFYA'NIN GEOMETRİK ZENGİNLİĞİNDEN FAYDALANILACAK



Müzede Eğitim Programı ile öğretmenler, öğrencilerine sağlıklı ve doğru bir müzecilik kültürünü nasıl vermeleri gerektiğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının uzman isimlerinden teorik ve uygulamalı dersler alacaklar. Böylece çocuklar ve gençler bir müzenin nasıl gezileceği, neye hizmet ettiği ve önemine dair bilgilenirken öğretmenler müze temasına göre belirledikleri dersleri öğrencilerine daha kalıcı ve akıcı şekilde vermiş olacaklar.



Örneğin geometri dersini işleyen bir matematik öğretmeni Ayasofya’nın geometrik zenginliğinden yararlanarak dersini burada anlatabilecek. Bu dersi anlatırken geometriyle birlikte öğrencilerine Ayasofya’nın tarihteki yerini ve önemini, dolayısıyla bu tarihi yapıda iz bırakan uygarlıkları ve İstanbul’un dünya için önemli bir marka şehir olduğunu da anlatmış olacak. Resim Heykel Müzesinde sanat akımlarını anlatan bir öğretmen yine öğrencileri aracılığıyla geniş kitlelerde Resim Heykel Müzesi için bir farkındalık oluşturacak. Bu vesileyle müzelere ilgi ve dolayısıyla ziyaretçi sayısı da artacak.



İLK UYGULAMA BAKAN SEÇUK'UN KATILIMIYLA BAŞLIYOR



Bir anlamda öğretmenler müzeleri eğitim ortamı olarak kullanırken müzenin temasına göre belirledikleri yeni dersler ve anlatım teknikleri geliştirmiş olacak. Program çerçevesinde farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılacak.



Pilot uygulama için 39 ilçede projeye katılmak isteyen gönüllü öğretmenler belirlendi. 3 bine yakın öğretmen gönüllü olarak projeye katılım talebinde bulundu. Bu öğretmenler arasından seçilen 80 kişi ile deneme maksatlı ilk eğitim programı başlatıldı.

Bu pilot uygulama kapsamında öğretmenler eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrencileriyle birlikte müzelerde ders ve gezi programlarını uyguladılar. Ortaya çıkan sonucun başarılı ve verimli olduğu konusunda her iki Bakanlığın uzmanları ve program uygulayıcıları hemfikir oldular.



Müzede Eğitim Programı Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla İstanbul’un tarihi tanığı Topkapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.



Açılış konuşmaları sonrasında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 'Müze Eğitim Sohbeti' olacak. Ardından öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Müzede Eğitim Etkinliği' yapılacak.

Tarihi daha gerçekçi hale getirebilmek için Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Bakanlığı desteği ile geliştirilen program için ‘Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı’ ve ‘Müze Etkinlik Kitabı” hazırlandı.



Yarın (28 Mayıs) Topkapı Sarayı'nda yapılacak etkinlik saat 18.00'de başlayacak.





