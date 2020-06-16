Öğrenciler online eğitimle sınavlara hazırlanıyor - BATMAN

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Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını dolayısıyla 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için online eğitim desteği sunduklarını söyledi.Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde kurulan stüdyolarda 8. ve 12. sınıf öğrencileri için "6 soru 6 cevap" başlıklı videolarda öğrencilere sınavlarda çıkan konularla ilgili sorular ve cevaplarının video olarak hazırlandığını aktaran Kurtaran, videoların daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınlanarak öğrencilerin istifadesine sunulduğunu aktardı.Online eğitimlerde 500 öğretmenin görev aldığını ifade eden Kurtaran, "6 soru 6 cevap projemizde 180 video çektik. Okul bazında görevlendirmelerimiz oldu. Mesela fizik dersinin konu anlatımını Batman Fen Lisesine verdik." dedi.