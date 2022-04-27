Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Hurda olarak alıp 300 bin TL harcadılar! İşte son hali

AA

Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Covid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, yaklaşık 3 yıl sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Karabağlar ilçesinde 930 öğrencinin bulunduğu Agah Efendi İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin de yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, "Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim" dedi.

Gece Reyhan Yazar ise okul, öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Maske nedeniyle özellikle oyun oynarken pek rahat olmuyordu şimdi artık maske takmadan derslere gireceğimiz için çok mutluyum. Umarım bir daha maske takmak zorunda kalmayız." diye konuştu.

Kırklareli'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, uzun zamandan sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

3. Sınıf öğrencisi Erva Cemre, bugün okula maskesiz geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maskeden çok sıkıldığını ifade eden Cemre, "Arkadaşlarımızla sürekli bir birimizi 'maskeni tak' diye uyarıyorduk. Bu sabah babam bana haber verdi ve ben de havalara uçtum resmen. Çok sevindim" dedi.

Alican Engin ise sıcak havada maske taktığında terlediğini ve maskesini takmak istemediğini belirtti.

Maskesiz kendini daha rahat hissettiğini belirten Engin, mutlu olduğu kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da maskesiz derse giren öğrenciler rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.