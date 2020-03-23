AA

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlem olarak okullarının tatil edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının kısa sürede yaptığı hazırlıkla eğitimlerine ara vermeden devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle eğitimden sağlığa kadar kapsamlı tedbirler alan Türk devletinin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Alkan, "Bir haftalık tatilin ardından bugün itibariyle uzaktan eğitime başladık. Koronavirüs tüm dünyada bir pandemi haline geldi ve diğer ülkelerin durumları ortada. Türkiye'de sağlıktan eğitime kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler alındı ve eğitime de devam ediyoruz." dedi.