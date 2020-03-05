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Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - MALATYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Öğrencilerin oluşturduğu kareografi- Öğrencilerin şiir ve marş okuması

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destekMALATYA (AA) - Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.Malatya'da lise öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup koreografiyle "Bahar Kalkanı" yazdı ve Türk bayrağı açtı.Okulun tarih öğretmeni Hatice Tül Kübra Farımaz, öğrencilerin "Bahar Kalkanı Harekatı'na biz de destek vermek istiyoruz" talebi üzerine harekete geçerek böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.