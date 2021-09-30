Öğrencilerden Büyükelçi Chilcott’a Atatürk tablosu

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Bu yıl dördüncüsü düzenlelen “A Level Day” etkinliğine Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiye Ubuz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Başkanı Metin İlci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş katıldı.

Yaklaşık 160 ülkede, 10.000’den fazla okulda yürütülen, Cambridge Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası IGCSE ve A Level sınavlarında İngilizce matematik, İngilizce fizik, İngilizce kimya, İngilizce biyoloji ve İngilizce branşlarından yüksek not alan toplam 102 öğrenci, belgelerini konuk isimlerle Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Ünlüer ve Beştepe Koleji Yönetim Kurulu üyelerinin elinden aldı.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott yaptığı konuşmada, A Level müfredatını uygulamanın öğrencilerin uluslararası bakış açısı kazanmasında sağladığı artılara değindi. Türkiye’de A Level müfredatının uygulamasından gurur duyduğunu belirten Büyükelçi, küresel ısınma ve pandemi sürecinde aşılanmanın önemine de dikkat çekti.