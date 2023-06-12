Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere bayram haçlığı yatacak mı? Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler özellikle sosyal medyada paylaşılan "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek!" iddiasını konuşuyor. Peki, öğrencilere Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık ödemesi yapılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Öğrencilere bayram haçlığı yatacak mı? 2023 Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

    Öğrencilere bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...
  • Öğrencilere bayram haçlığı yatacak mı? 2023 Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

    ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

    Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.
  • Öğrencilere bayram haçlığı yatacak mı? 2023 Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

    İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.