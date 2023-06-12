ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.