Öğrencilere lise çağında

AA

Rektör Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYTE'nin bir devlet üniversitesi olarak 1992 yılında kurulduğunu ve eğitim dilinin yüzde yüz İngilizce olduğunu ifade etti.

Üç fakültede 18 lisans, 45 yüksek lisans ve doktora programları bulunduğunun altını çizen Baran, 5 bin 300 öğrenciyle üniversitelerini farklı kılan en önemli özelliğin kampüsteki Teknopark İzmir olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yusuf Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'daki Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'nda dile getirdiği yeni teknoloji geliştirme bölgesinin burada kurulacağını ve bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

Topluma ve ülkeye karşı sorumluluğun bir gereği olarak sadece üniversite, master ve doktora eğitimi değil, bundan önceki döneme de katkı sunmak için bazı projeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Baran, fen lisesinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

- "Çok ciddi projeler yürütüyoruz"

Prof. Dr. Yusuf Baran, "Beşikten mezara kadar ilim öğrenin" şiarıyla hareket ettiklerini ve ilimi, bilimi, AR-GE, ÜR-GE'yi, hayal edebilmeyi olabildiğince erken yaşlara taşımaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bu işi yapabilirim, robot, yazılım yapabilirim, ilaç bulabilirim, Nobel alabilirim, inancını hayalini, hedefini alabildiğince genç yaşlara indirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da son 1,5 yıldır çok ciddi projeler yürütüyoruz. Yaptığımız ilk işlerden bir tanesi yerleşkede bir kreş açmak oldu. Bilinçli olarak da kreşi teknoparkın içine kurduk. İlaç üretilen, robot yapılan, tanı kiti geliştirilen, dijital tarım yapılan bir alanda 3-6 yaş arasındaki çocuklarınızın eğitim aldığını düşünün. Bu çocuklar bir üniversitenin teknoparkında kreş eğitimi alıyorlar. 6-14 yaş arasındaki çocuklar içinse çocuk eğitim, araştırma ve uygulama merkezi adı altında çocuk üniversitesi kurduk. Buraya da 70 öğrenci kabul ettik. Bu çocuklara çok farklı alanlarda eğitimler verdik. Bunların 20'si İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki okullarda okuyan çocuklardı. Bizim hedefimiz daha çok çocuğu mezun etmekti ama koronavirüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldık."

Burada verdiklerin eğitimin alışılmış düz eğitim değil, bilimi, teknolojiyi en azından sevdirecek, hayal ettirecek şekilde olduğunu vurgulayan Baran, bu yönde çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

- Bu yıl temeli atılıyor

Yusuf Baran, 2021'de eğitim-öğretime başlamasını planladıkları İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesinin de önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda hayatını kaybeden Doktor Güngör Özbek'le geçen sene yaptığımız görüşmede buraya bir fen lisesi kurulmasıyla ilgili önemli bağış sözü aldık. Bunun üzerine biz de çalışmalara başladık. Cumhurbaşkanlığından İYTE'ye bir fen lisesi kurulmasıyla ilgili onayı aldık. Fonu da bulduk. Şu anda İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesi projesinin, mimari projeleri hazırlanıyor, zemin etütleri yapılıyor. Bu işlemler bittikten sonra yine hedefimiz 2020 yılı içerisinde okulun temelini atmak ve inşallah 2021'in eylül ayında buraya öğrenci kabul etmek. İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesi'nin Türkiye'nin yeni marka lisesi ve ülkenin insan kaynağı yetiştirme noktasında önemli bir üretim merkezi olmasını hedefliyoruz."

İYTE olarak bir devlet lisesi olarak kurgulanan okula her türlü insan kaynağı ve alt yapımızla da destek vereceklerini aktararak, "Burada okuyan gençlerimiz aldıkları eğitimle bu ülkenin ekonomik kalkınmasına ve büyümesine katkı sunacaktır. İnşallah bu ülkenin nitelikli, yetişmiş rol model, lider, aydın bireylerinin yetiştirilmesi sürecine İYTE olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz İYTE'de bir ekosistem oluşturduk ve bunu da her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.