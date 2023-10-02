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        Haberler Gündem ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET SON DURUM | Gençlere 10 GB bedava internet ne zaman başlayacak, şartları neler ve hangi operatörlerde geçerli olacak?

        Üniversiteli gençlere aylık 10 GB internet hizmeti bu ay başlıyor! İşte öğrencilere ücretsiz internet detayları...

        Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet hizmeti, 26 Eylül Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Gençlere 10 GB bedava internet programına ilişkin son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız." açıklamalarında bulundu. İşte 2023 gençlere 10 GB ücretsiz internet şartları ve geçerli olacak operatörler hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:46
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu üniversiteli gençlere aylık 10 GB internet projesinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3.6 milyon genci ve öğrenciyi kapsayacak olan projeye ilişkin 3 tane operatörden teklif aldıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, 10 GB ücretsiz intertin hak eden kişilere 12 ay boyunca ödeneceğinin altını çizdi. İşte Gençlere ücretsiz 10 GB internet ne zaman başlayacak ve kimleri kapsayacak? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

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        BAKAN URALOĞLU ÜCRETSİZ İNTERNET İÇİN TARİH VERDİ!

        Bir haber kanalına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere 10 GB bedava internetin ne zaman uygulanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 operatörden teklif aldıklarını belirten Uraloğlu, bu ay itibarıyla 10 GB internetin başlayacağını açıkladı..

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        ÜCRETSİZ İNTERNET HANGİ TARİFELERDE GEÇERLİ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız." dedi.

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        ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

        Bakan Uraloğlu "Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

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        ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;

        Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız.

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        Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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