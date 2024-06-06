Öğrencileri itfaiye serinletti Osmaniye'de ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte bunaltıcı hava zor anlara neden oldu. Bunun üzerine itfaiye tarafından su sıkılarak öğrenciler serinletildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:58 facebook

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