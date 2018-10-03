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Öğrencileri kaçırılmaya çalışılan okulun velileri nöbete başladı
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Öğrencileri kaçırılmaya çalışılan okulun velileri nöbete başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu’nda dün üst üste iki öğrenci kaçırma girişimi yaşandığını ileri süren öğrenci velileri, okulda güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle okul önünde nöbet tutmaya başladı.

03.10.2018 - 16:31 | Güncelleme: DHA

İzmir’in Çiğli ilçesinde, dün iddiaya göre iki öğrenci, kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce kaçırılmaya çalışıldı. Yunus Emre İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Arıkan’a, iki arkadaşıyla bahçede oyun oynarken, arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği bilinmeyen bir kadın yaklaştı. Şüpheli kadın, şeker vereceğini söylediği Irmak’ı kolundan tutup götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak’ın direnmesi üzerine panik yapan kadın, okuldan uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, bu olaydan birkaç saat sonra, annesi Jale Kölgeli ve kendisinden iki yaş büyük abisiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Yıldız Simay Kölgeli, annesinden yaklaşık 10 metre uzakta yürürken, kırmızı otomobilden inen şüpheli bir erkek tarafından otomobile bindirilmek istendi. Şüpheli, Yıldız Simay’ın abisinin görüp bağırması ve annesinin koşup müdahale etmesiyle panik yapıp otomobile binerek uzaklaştı.

VELİLER OKULDA NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Okulda yaşanan bu olaylar üzerine, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin velileri, bugün okulda nöbet tutmaya başladı. Kaçırılmaya çalışılan öğrencilerden Irmak’ın annesi Sevda Arıkan, okulda güvenlik görevlisi olmadığını ve güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını belirterek, Bizler çocuklarımızın güvenliklerinden endişe ediyoruz ve bu yüzden buradayız. Okula isteyen istediği gibi girebiliyor ve kimse girip çıkanları denetlemiyor, kapılar sürekli açık. Çocuğumun pedagog eşliğinde karakolda ifadesi alındı ve psikolojisinin bozulmasından korkuyorum dedi. Çocuğu kaçırılmaya çalışılan bir diğer veli Jale Kölgeli ise yetkililerden okulda bir an önce güvenlik görevlisi atanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Velilerden Neptün Kığılıoğlu da okul müdürüne daha önceden tüm eksikliklerin bildirildiğini ve önlem alınmasını istediklerini vurgulayarak, hiç kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti. Veliler, gerekli tedbirler alınana kadar okulda nöbet tutmayı sürdüreceklerini söyledi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 dakika önce
    Hani okul çevresinde polis olacaktı
  • Misafir 16 dakika önce
    Nerde eski nesil gittikce bozuluyoruz acilen kriz masalari kurulmali degilse sonumuz cok kötü sebebleri arastirilmali
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