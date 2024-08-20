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        Haberler Sağlık Öğrencilerin dijital oyun bağımlılığının sebebi yalnızlık ve sıkıntı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Öğrencilerin dijital oyun bağımlılığının sebebi yalnızlık ve sıkıntı

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi tarafından yapılan araştırmada, ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları üzerinde etkili olan faktörler "yalnızlık ve sıkıntı" olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:59
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        Öğrencilerin dijital oyun bağımlılığının sebebi yalnızlık ve sıkıntı
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        BTK Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkerim Gün yürütücülüğünde BTK Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğinde, Türkiye'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

        Ortaokul düzeyinde 11 bin 891, lise düzeyinde 8 bin 493 olmak üzere 20 bin 384 öğrencinin katıldığı araştırma kapsamında dijital oyun, internet, sosyal medya bağımlılıkları ile mutluluk, siber zorbalık, sıkıntı-stres ve yalnızlık durumları incelendi.

        HAFTA İÇİ 3 SAATE YAKIN DİJİTAL OYUN OYNUYORLAR

        Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 95,49'unun mobil telefon sahibi olduğu ve hafta içinde 3 saate yakın dijital oyun oynadığı belirlendi.

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        Lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 35'i oyun bağımlılığı riski taşırken, lise öğrencilerinin yüzde 31'inin ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 20'sinin internet bağımlılığı riski taşıdığı tespit edildi.

        Araştırmada, giderek artan sosyal medya bağımlılığı konusunda da önemli bulgulara ulaşıldı. Lise öğrencilerinin yüzde 50'sinin, ortaokul öğrencilerinin de yüzde 35'inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı saptandı.

        BAĞIMLILIKTA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER TESPİT EDİLDİ

        Araştırmada, ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları üzerinde etkili olan faktörler de belirlendi. Buna göre, oyun bağımlılığı üzerinde en çok etkili olan değişkenler sırasıyla yalnızlık, sıkıntı, mutluluk, internet ve sosyal medya bağımlılığı ile siber zorbalık oldu.

        Öğrencilerin mutluluk düzeyleri dışındaki yalnızlık ve sıkıntı gibi diğer değişkenler dijital oyun bağımlılığı düzeyini artırırken, mutluluk arttıkça oyun bağımlılığı düzeyinin düştüğü görüldü.

        ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10'U SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR

        İnternet kullanımının artmasıyla öğrencilerin yüzde 10'unun orta düzeyde siber zorbalığa maruz kaldığı, yüksek düzeyde siber zorbalığın ise nadir görüldüğü belirlendi.

        Araştırmaya göre, yalnızlık duygusu ortaokul ve lise öğrencilerinde yaygın görülürken, lise öğrencilerinde rastlanan sıkıntı düzeyinin ortaokul öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

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