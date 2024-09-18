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        Çubuk'ta öğrencilerden Terör Mağdurları Derneği'ne ziyaret

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup öğrenci, Çubuk Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Zeki Avan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisi ile büyümeleri bu vatanın teminatı olacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:23
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        Öğrencilerin "Terör Mağdurları" ziyareti
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup öğrenci, Çubuk Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret etti.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü öğrenci ve eğitmenleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Dernek Başkanı Zeki Avan'la bir araya geldi. Öğrencilerin çiçek hediye ettiği Avan, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Avan, 7'den 77'ye vatan ve millet sevgisi ile dolu bu yurdun bölünmezliğini sağlamak için canlarını veren, bedenlerini siper eden şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Derneğimize yapılan bu ziyaretler bizleri şehit ve gazi aileleri adına çok mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisi ile büyümeleri bu vatanın teminatı olacaktır" dedi.

        Çubuk Aile Yaşam Merkezi yetkililerine bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Avan, ziyaret anısına öğrencilere Türk bayrağı ve üzerinde ilçenin 72 şehidinin fotoğrafının bulunduğu pano hediye etti.

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        #yerel haberler
        #çubuk terör mağdurları derneği
        #Çubuk Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü
        #ankara
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