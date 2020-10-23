Öğrencinin parası tarihi bedestenin terzisinde geçmiyor - EDİRNE

AA

Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanında 10 yıldır terzilik yapan Aydın duyarlı davranışından dolayı öğrencilerin takdirini topluyor.Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere ücretsiz hizmet vererek bir nebze destek olmaya çalıştığını söyledi.

Öğrencilere destek olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:"Öğrencilere katkı olsun diye bu fikir geldi aklıma. Sonuçta biz de öğrenci olduk. Onlara destek amaçlı tadilatlarını ücretsiz yapıyorum. Gelen öğrenciler teşekkür ediyor. Çok mutlu oluyorlar. Özellikle durumu olmayan öğrenciler var. Onlar çok seviniyor. O şekilde destekte bulunmaya devam edeceğim.

Esnaf arkadaşlarım ve durumu, geliri iyi olan arkadaşlarımızın da öğrencilere her zaman destek olmalarını bekliyorum."Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşe Kunduz ise öğrencilere destek olan terzi Aydın'ın bu davranışının çok değerli olduğunu belirtti.Aydın'ın davranışının örnek olması gerektiğini dile getiren Kunduz, "Pantolonumu yaptırmak için gelmiştim. Terzi ablamız ücret almadığını söyleyince beni çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ederim." dedi.