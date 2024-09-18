4. Telefon Atma Yarışı

İlk duyduğumuzda kulağa çok ilginç gelebilir; fakat bu spor 2000 yılından beri düzenleniyor. Finlandiya'da başlayan bu yarış, şu anda ABD'den Çek Cumhuriyeti ve Lihtenştayn'a kadar şampiyonalar ve takımlarla tüm dünyaya yayılıyor. Yarışmacıların telefonu omuz üzerinden atması gerektiği ve kazananın telefonu en uzağa atan oyuncu olduğu anlamına gelir. Serbest stil, estetik ve yaratıcı koreografiye göre değerlendirilir.