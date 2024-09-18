Dünyanın en garip teknoloji tabanlı sporları hangileridir?
Spor dünyası her geçen gün teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte çok farklı dallara ayrılmaya ve çeşitlenmeye devam ediyor. Gün geçtikçe çok daha fazla insan sporla ilgilenmeye ve yüzlerce farklı spor dalından kendine uygun bir tane seçiyor. Teknoloji tabanlı sporlar da çeşitliliğini artırdı. İşte onlardan bazıları...
Futbol, basketbol, boks, tenis gibi birçok spor dalı uzun yıllardır hayatımızda ve birçoğumuz bu sporları severiz. Peki, teknolojinin son zamanlarda ilerlemesiyle gelişen yeni spor dallarını biliyor musunuz? İşte detaylar...
1. Segway Polo
ABD'den Barbados'a, İngiltere'den Lübnan'a kadar dünyanın her yerinde bu sporun resmi yönetim organı ISPA veya Uluslararası Segway Polo Derneği'dir. Oyunun kuralları at ve bisiklet gibi daha geleneksel polo oyunlarından uyarlanmıştır.
Oyunda 8'er dakikalık 4 bölüm veya chukker bulunur ve amaç tokmakla topu kaleye sokmaktır. Kazara olmadığı sürece goller tokmak dışında başka bir şeyle atılamaz.
2. Contesting
Bu, belirli bir süre içinde yarışmacıların mümkün olduğunca çok sayıda istasyonla temasa geçmeyi amaçlayan amatör HAM radyo tabanlı bir spordur. Bu yarışmalar, organizatörlerin kabul ettiği bazı istisnalar dışında esas olarak HF bantlarında gerçekleştirilir.
3. Drone Yarışı
Teknoloji ile çok yaygınlaşan bu sporda amaç, drone'larla pistlerdeki yarış etaplarını en kısa sürede tamamlamaktır. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır.
4. Telefon Atma Yarışı
İlk duyduğumuzda kulağa çok ilginç gelebilir; fakat bu spor 2000 yılından beri düzenleniyor. Finlandiya'da başlayan bu yarış, şu anda ABD'den Çek Cumhuriyeti ve Lihtenştayn'a kadar şampiyonalar ve takımlarla tüm dünyaya yayılıyor. Yarışmacıların telefonu omuz üzerinden atması gerektiği ve kazananın telefonu en uzağa atan oyuncu olduğu anlamına gelir. Serbest stil, estetik ve yaratıcı koreografiye göre değerlendirilir.
5. Robot Savaşları
Günümüzde robot teknolojisi o kadar ilerledi ki, kendilerine ait spor müsabakaları bile düzenlenmeye başladı. Robot savaşlarında fikir oldukça basit; takımlar veya bireyler tarafından yapılan robotlar, kimin robotunun daha güçlü ve daha etkileyici olduğunu göstermek için birbirleriyle savaşır.
Özellikle İngiltere'de popüler olan Robot Savaşları ve ABD'de BattleBots gibi robot dövüşüne adanmış bazı TV şovları bile var.
Kaynak: Thefactsite