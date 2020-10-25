Öğretmen dizisi 7. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı ve şimdiden 8. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı! Peki Öğretmen 7. son bölümde neler oldu?

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır. Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.

ÖĞRETMEN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Öğretmen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yer alacak...