AA

Öğretmen Ağı'nın "Burası Tamamen Bizim" raporu tanıtıldı



Öğretmen Ağı koordinesinde hazırlanan ve mesleki öğrenme topluluklarının, öğretmenlerin güçlenmesine etkisini araştıran " 'Burası Tamamen Bizim' Öğretmenin Özne Olma Hali, Mesleki Öğrenme Toplulukları ve Öğretmen Ağı Örneği" başlıklı rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez, raporun tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Öğretmen Ağı'nın 3 yıllık deneyiminin heyecan verici bir ürünü olan raporun, mesleki öğrenme ağlarına katkı sunacağını söyledi.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi’nden Politika Analisti Yeliz Düşkün de her çocuğun nitelikli eğitime erişimi için öğretmenlerin güçlenmesinin çok önemli olduğunu, öğretmenin güçlenmesi için ise paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Eğitimdeki reformların hayata geçmesi için öğretmen tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Öğretmenler, politikaların yapım ve okullarda uygulanma süreçlerin bir parçası olmadığında, politikalar işlevsiz oluyor." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) Müdür Yardımcısı ve raporun yazarı Müge Ayan ise öğretmenlerin "yapabilirim" duygusunun artmasının, değer görmekle ilişkili olduğunun, Öğretmen Ağı’nın oluşum sürecinden bu yana gözlendiğine dikkati çekti.

"Yapabilirim" duygusu ile birlikte öğretmenin dönüştürme gücü ve değiştirme motivasyonunun artmasının raporun çıkış noktası olduğunu anlatan Ayan, bu raporun, öğretmenlerin sıklıkla "bir arada olmak bize iyi geliyor" demesinden yola çıkılarak, bir arada olmanın ne demek olduğunu ve öğretmenlere neden iyi geldiğini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ayan, raporun, öğretmenin güçlenmesi ile etkin bir özne olarak kendini ortaya koyması arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin sağlanmasında mesleki öğrenme topluluklarının ciddi bir rolü bulunduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Rapor bulgularının paylaşılmasının ardından, Öğretmen Ağı’nın çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Ağ'da geliştirilen araçları uygulamak ve çevresiyle paylaşmak için inisiyatif alan ve harekete geçen "Değişim Elçisi" öğretmenler Şirin Piya Giyik ve Mine Aksar da birer konuşma yaptı.

Rapor, bir mesleki öğrenme topluluğu olan Öğretmen Ağı örneğinden yola çıkılarak, öğretmenin özne olma halinin dinamiklerinin ve mesleki öğrenme topluluklarında buna alan açan faktörlerin anlaşılmasına katkı sunuyor.

"Öğretmenin güçlenmesi ve motivasyonu ile öğretmenin özne olma hali arasında nasıl bir ilişki vardır ve mesleki öğrenme topluluklarının buradaki potansiyel rolü ne olabilir?" sorusuna yanıt arayan rapor, öğretmenin özne olma hali ve mesleki öğrenme toplulukları üzerine literatür taraması ile farklı il ve branşlardan toplamda 25 öğretmenle yapılan etnografik mülakatların bulgularını içeriyor.

Rapora göre, mesleki öğrenme toplulukları, öğretmenin özne olma haline beş farklı noktadan yanıt veriyor; meslektaşlar arasında dayanışma ve iş birliği, beslenmek ve beslemek, çevre edinme, değer görülen bir ortamda bir arada olmak, aşağıdan yukarıya kurgulanan bir ortamda bir arada olmak.

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağı olan Öğretmen Ağı, 2016 yılından bu yana yürüttüğü faaliyetleri aracılığıyla öğretmenlerin güçlenmesini amaçlıyor.