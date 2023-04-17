Öğretmen atama mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sözlü sınavın tamamlanmasının ardından adaylar MEB öğretmen atama takvimin sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi...