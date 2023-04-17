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Öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları sona ererken gözler mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte 2023 MEB öğretmen atama takvimi...

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  • ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen atama mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sözlü sınavın tamamlanmasının ardından adaylar MEB öğretmen atama takvimin sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi...
  • ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi.
  • ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü adayların erişimine açılacak.
  • ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

     

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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