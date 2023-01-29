Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

Öğretmen atamaları ile sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yurt genelinde binlerce öğretmen, atamaların ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik bir açıklama geldi. İşte, ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    Öğretmen atamaları ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Son olarak katıldığı bir canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, duruma ilişkin son durumu duyurdu. İşte, söz konusu duruma dair bilgiler...
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı.
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi.

    Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    “ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK”

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül’de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada “ Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

    Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.
  • Öğretmen atama ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! 2023 Öğretmen atama takvimi...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.