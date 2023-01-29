Öğretmen atamaları ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Son olarak katıldığı bir canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, duruma ilişkin son durumu duyurdu. İşte, söz konusu duruma dair bilgiler...