MEB öğretmen atama süreci heyecan içinde bekleniyor. Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

Bakan Yusuf Tekin; ''O konu da Meclis’te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah.'' dedi.

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ÖĞRETMEN ALIMINDA MÜLAKAT KALKTI MI?

Binlerce öğretmen adayının merak ettiği mülakat konusu da açıklık getiren Tekin; ''Arkadaşlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. (Yeni bir çalışma var mı? Eski sistem devam mı edecek?) O sonuca nasıl ulaştınız bilmiyorum. Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor. Bir kanun çıkmadı. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.'' sözlerini kullandı.