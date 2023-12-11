Haberler Gündem ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması! 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması başvuru takvimi ve kontenjan dağılımı yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Öğretmen kadrosunu 800 bin yeni atamayla tahkim ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:20 facebook

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Öğretmen atama takvimi, eğitim fakültelerinden mezun olan ve atama bekleyen adaylar tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2024 öğretmen atamasına ilişkin merak edilen detaylar...

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BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin olarak ise sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerine dikkat çekmişti. ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI? Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." demişti.