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        Haberler Gündem Öğretmen atama takvimi için MEB son dakika tarih verdi! 2023-2024 öğretmen atamaları ne zaman, kontenjanları belli oldu mu?

        Öğretmen atama takvimi için MEB son dakika tarih verdi! 2023-2024 öğretmen atamaları ne zaman?

        Öğretmen atamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için tarih verdi. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:20
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin konuya ilişkin detayları paylaştı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte, 2023-2024 öğretmen atama takvimi hakkında güncel bilgiler...

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        ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

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        Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz.

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        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız. Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

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        ÖĞRETMEN ATAMA KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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