Öğretmen atama takvimi için MEB tarih verdi! 2023-2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro/branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi için MEB tarih verdi! 2023-2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro/branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

3 Şurada Paylaş!









Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz.