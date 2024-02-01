Haberler Gündem Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen adaylarını sevindirecek açıklama Mutlaka olacak!

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan'dan öğretmen adaylarını sevindirecek açıklama Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni yılla birlikte öğretmen adayları merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda yakından izleniyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, atama süreciyle ilgili "Mutlaka olacak!" açıklamasında bulundu. İşte açıklamanın detayları... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:04 facebook

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımları belli oldu mu? 2023 KPSS A Grubu sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları atama süreciyle ilgili detayları merak edip araştırıyor. Özellikle konuyla ilgili açıklamalar yakından izleniyor. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den atamalarla ilgili önemli açıklama geldi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada 2024 yılındaki öğretmen atmasıyla ilgili "Mutlaka olacak!" dedi. İşte öğretmen atamalarıyla ilgili detaylar...

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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? Öğretmen atamalarıyla ilgili geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi. İşte Tekin'in açıklaması: 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız.