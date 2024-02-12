Öğretmen atamalarında gözler kabinede! 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları yer alıyor. Kabine 12 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantı öncesinde, "2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" Soruları atama bekleyen öğretmenlerin gündemini meşgul ediyor. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının gözü 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, "2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" İşte 2024 öğretmen atamalarının gerçekleceği tarih ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
12 Şubat Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları yer alıyor. Öğretmen atamalarına ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Öğretmen atamalarında branş dağılımı ve kontenjan sayısına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Kabine toplantısında atama bekleyen öğretmenlerin durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulunan Milil Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili kabine toplantısını işaret etmişti.