Öğretmen ataması başvurularında son günler! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı
Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması başvuruları 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Öğretmen adaylarının elini çabuk tutması gerekiyor zira başvurular 4 gün içerisinde bitiyor. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular devam ediyor. 87 farklı branşta atanacak öğretmenler; KPSS puanı ve sözlü sınavdan alacakları nota göre atanacak. İşte, öğretmen ataması başvuru ekranı ve tüm detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
31 Mayıs 2024 tarihinde başvuru sistemi 16.00'ya kadar açık olacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ
Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunulacak. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;
MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI
20-31 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sözleşmeli öğretmen ilanına başvurmak için aşağıdaki linkten direkt başvuru ekranına erişebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ