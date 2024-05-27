Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular devam ediyor. 87 farklı branşta atanacak öğretmenler; KPSS puanı ve sözlü sınavdan alacakları nota göre atanacak. İşte, öğretmen ataması başvuru ekranı ve tüm detaylar...